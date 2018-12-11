Даниэле Баньоли: «Мы вынуждены играть без второго либеро и диагонального»

Уфимский волейбольный клуб «Урал» проиграл в очередном матче чемпионата российской Суперлиги «Динамо» из Ленинградской области — 3:1.



Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал исход поединка:

— Очень трудно тренироваться в неполном составе. Сейчас мы вынуждены играть без второго либеро и диагонального. Сегодня у Мискевича был не лучший день, ему нужна была замена. Мои игроки провели неплохие третью и четвертую партии, я думал, что у нас был шанс выиграть четвертый сет. Но это волейбол — ты проиграл один мяч и проиграл весь матч. Соперники сегодня большие молодцы, чем мы. «Динамо-Ленобласть» хорошая команда, нам же сегодня очень не повезло, но и сыграть можно было лучше.