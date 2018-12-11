В январе Россия сократит добычу нефти на 50—60 тыс. баррелей

В январе 2019 года сокращение добычи нефти Россией в рамках нового договора ОПЕК+ составит как минимум 50—60 тыс. баррелей в сутки. Это предполагает разработанный властями график помесячного сокращения, передает ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

В целом сокращение добычи в следующем году должно быть плавным и постепенным. Новак отметил, что в последние 7 недель на мировом рынке наблюдался избыток запасов, и необходимо, «чтобы они не росли выше среднего пятилетнего уровня». Министр также добавил, что в декабре власти РФ проведут совещание с руководителями нефтяных компаний по вопросу реализации сделки ОПЕК+.

В конце прошлой недели члены ОПЕК и государства-союзники альянса договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки относительно октября этого года. Страны-участницы ОПЕК сократят добычу в общей сложности на 800 тыс. баррелей в сутки. Сокращение в России, как ранее говорил Новак, составит 228 тыс. баррелей.