«Крылья Советов» проведут сборы в ОАЭ и Турции

Игроки и тренерский штаб основного и молодежного составов «Крыльев Советов» ушли в отпуск, сообщает пресс-служба самарской команды.

Главная команда «Крыльев» вновь соберется уже в новом году в Москве, 12 января. После медосмотра самарцы 14 января отправятся в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сбор «Крылья Советов» проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 февраля по 28 февраля.

Молодежный состав «Крыльев Советов» проведет первый втягивающий сбор в Самаре 10—11 января. Также в феврале у молодежной команды «Крыльев» запланирован двухнедельный сбор в Турции.