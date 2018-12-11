Дэвид Немировски: «В сегодняшней игре было много позитива»

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали победу со счетом 4:2 над соседями из ярославского «Локомотива» в очередном матче чемпионата КХЛ.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал исход поединка:



— Мы хорошо знали соперника. В прошлом матче с «Локомотивом» вели в счете 2:0, но отпустили игру. Сегодня вышли с хорошим настроем, и было видно, что ребята бились друг за друга, помогали друг другу, команда была злая, лавка была живая. В сегодняшней игре было много позитива. Я очень доволен командой и очень доволен двумя завоеванными очками, — сказал наставник.

