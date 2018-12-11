Конкурсная комиссии утвердила двух кандидатов на пост главы Оренбурга

В Оренбурге в понедельник, 10 декабря, определили двух кандидатов на пост главы города.

По итогам конкурсной комиссии претендентами на должность мэра города стали вице-губернатор, заместитель председателя правительства, руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин и глава Северного округа города Оренбурга Сергей Чуфистов.

Всего до участия в конкурсе были допущены 28 человек, рассказали в пресс-службе администрации Оренбурга.

В скором времени две утвержденные кандидатуры рассмотрят на очередном заседании Оренбургского городского совета.

Напомним, экс-глава города Евгений Арапов был задержан следователями в августе этого года. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

В начале декабря суд продлил срок содержания Арапова под стражей до января следующего года.