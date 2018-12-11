Чувашия и Саратовская область вошли в число регионов с наибольшим количеством должников по ЖКХ

Чувашия и Саратовская область вошли в число регионов с наибольшим количеством должников по ЖКХ.

Проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, основываясь на данных Росстата, заявил, что четверть опрошенных в Чувашской республике сообщали о проблемах, связанных с нехваткой средств для оплаты услуг ЖКХ. В Саратовской области не могут вовремя платить за коммунальные услуги 22% респондентов.



Однако наибольшее число должников по оплате услуг ЖКХ проживает в Ставропольском крае (33,8%) и Кабардино-Балкарии (28,5%), передает "Российская газета".

Меньше всего граждан, испытывающих трудности с платежами по услугам ЖКХ, живут в Приморском крае, в Ивановской, Липецкой, Тверской областях, в Севастополе и Камчатском крае. Здесь доля семей, имеющих проблемы с оплатой ЖКХ, менее 1%.



Общий уровень возмещения населением затрат на услуги ЖКХ составляет, по данным Росстата, 96%.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ. Изменения вступят в силу с 2021 года.