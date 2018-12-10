«Башинформсвязь» досрочно сменила совет директоров

10 декабря единственный владелец ПАО «Башинформсвязь» — «Ростелеком» — досрочно переизбрал совет директоров компании. В новый состав вошли все прежние менеджеры, кроме Дмитрия Проскуры, который возглавлял совет директоров с апреля 2018 года. Одновременно в составе совета появился новый участник — Эльдар Джандосов.

Таким образом, помимо Джандосова, в совет директоров вошли Александр Колесников, Алексей Панов, Сергей Сучков и Светлана Толстикова. Об этом «Башинформсвязь» сообщила на сайте раскрытия информации.

Проскура, руководивший советом директоров, является директором макрорегионального филиала «Волга» «Ростелекома».

«Башинформсвязь» — крупнейший в Башкортостане телеком-оператор. Компания предоставляет услуги под брендом Bashtel. Выручка оператора в 2017 году составила 6,9 млрд рублей, чистая прибыль — 898,4 млн.