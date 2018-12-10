Клиенты туроператора «Жемчужная река» смогут рассчитывать на возмещение убытков

Роспотребнадзор выразил готовность оказать необходимую юридическую помощь российским туристам для составления претензий к туроператору «Жемчужная река» из-за нарушений условий туристического договора.



«Туроператор обеспечивает оказание туристу всех услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств перед туристом, и несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно законодательству РФ, ответственность перед туристом за качество услуг по договору, заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от своего имени, несет туроператор.

Отмечается, что если туроператор не представляет туристу подтверждение оказания услуг, входящих в тур, турист может потребовать оказания данных услуг в обязательном порядке либо возврата денег за весь договор полностью без штрафных санкций.

Ранее сообщалось, что казанцы, ожидающие вылета на китайском острове Хайнань, первыми отправятся с острова домой и прибудут в столицу Татарстана во вторник, 11 декабря.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу с 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Сообщается, что долги за ранее выполненные рейсы в Китай превысили $2,3 млн. Подробно — в материале «Реального времени».