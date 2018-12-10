Напавший на Глушакова фанат: «Хочу извиниться перед клубом, перед Денисом — нет»

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче московского клуба с «Рапидом» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы (1:2), поделился эмоциями после истечения ареста, под которым он находился на протяжении 10 суток.



«Я не считаю, что поставил себя выше клуба. Ничего такого не сделал. Просто выразил свою гражданскую позицию. Но извиниться перед клубом бы хотел, перед Глушаковым — нет. Что буду делать, если клуб перенаправит на меня штраф? Будем обсуждать, думать. Можно же и безопасности стадиона претензии предъявить.



Сейчас хочу выйти на работу, снова начать готовить. Сегодня вечером узнаю — будут ли у меня какие-то проблемы с работой из-за ареста. Что касается матча с «Вильярреалом», то пока думаю. Виза у меня открыта, возможно, полечу в Испанию. Там у меня запрета на посещение матчей нет», — приводит слова Голунова «Чемпионат».



Напомним, что во время игры с «Рапидом» Мирослав выбежал на поле и направился к капитану «Спартака» Денису Глушакову, с которым у него произошла перепалка. После инцидента фанат был заключен под стражу, а также получил запрет на посещение спортивных мероприятий на пять лет.