Евгений Колесников: «Конкуренция в российском кино выше, чем в баскетболе»

Защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников рассказал о том, почему российские баскетболисты не едут играть за рубеж, а также сравнил конкуренцию в спорте и кино.



— Кажется, что в Лиге ВТБ ничего нового — ЦСКА лидирует, Алексей Швед забивает больше всех. Чем вам запомнились первые месяцы сезона?

— Наверное, яркими покупками игроков из НБА. Это запомнилось больше всего. В «Зените», «Химках» подписали опытных баскетболистов, поигравших в Америке. Думаю, это увеличит интерес к Лиге ВТБ тех, кто раньше следил только за НБА.

— В больших европейских лигах игрокам вашего уровня платят меньше, чем в России?



— Примерно одинаково. Если бы предложения из разных клубов и лиг приходили в одно время и ты бы мог реально выбирать, то это один разговор. Но обычно один клуб говорит, что ему нужно время определиться, другой ищет деньги и так далее.

— Ваша супруга — актриса Александра Прокофьева. Как вы думаете, где конкуренция выше — в российском баскетболе или кино?

— В кино. И намного выше. Начать хотя бы с того, что поступить в Щукинское училище намного сложнее, чем на физкультурный факультет. Конкурс в Театральный институт имени Б.В. Щукина до 300 человек на место, так что конкуренция очень высокая. А еще нужно доучиться и выпуститься, что удается далеко не всем.

— Смотрите, в Единой лиге ВТБ 14 команд, половина составов — это легионеры, и на россиян остается 50—60 рабочих мест. Режиссеров и фильмов намного больше.

— А в российской киноиндустрии примерно 20 режиссеров, которых всех знают и к которым все хотят попасть. Сама профессия актера намного сложнее. До встречи с женой я не представлял, насколько это трудно даже физически. Со стороны кажется, что там такого — отснялся, посмотрел. А на самом деле, попробуйте в минусовую температуру доиграть сцену в легком платье на улице. Чтобы снять одну сцену, уходит несколько часов, и все это время нужно стоять на холоде, так как с первого раза не все получается. И еще нужно передать свои эмоции. На ровном месте плакать или улыбаться, быть серьезным или разорвать всех своим настроем. И сделать так, чтобы люди поверили тебе, что не так сложно. Для меня это невозможно! Жена всему этому училась, у нее были сильные преподаватели, про которых она часто рассказывает. Что касается конкуренции, то в российских фильмах примерно 20 топовых актеров, которых все хотят и все зовут. Одно место уже минус. Стараются брать тех, кто уже засветился, и молодым пробиться уже тяжело.

— Как в баскетболе.

— В принципе, все похоже, но в кино во много раз сложнее. Там тебе нужно пробиваться одному, — приводят слова Колесникова «РИА Новости».