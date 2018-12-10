Конституционный суд Молдавии временно отстранил Додона от должности

Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны. Решение принято, чтобы утвердить законы, которые не подписал президент.

Как заявил председатель суда Михай Поалелунжь, временная отставка оправдана, так как Додон отказывается «выполнить конституционные обязательства» и одобрить законы, утвержденные парламентом, передает «РИА Новости».

«На основании 91-й статьи Конституции председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы», — пояснил глава КС.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Запрос о временной отставке Додона направили в КС спикер парламента Андриан Канду и депутат-демократ Сергей Сырбу. Они указали, что президент отказался подписать пять повторно одобренных парламентом законов. Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, праздновании 9 мая Дня Европы, новом кодексе о ТВ- и радиовещании, а также двух законов о карабинерах, которые будут подчиняться не только главе государства, но и правительству.