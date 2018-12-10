Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,1—66,6 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, укреплению рубля будет способствовать восстановление котировок нефти марки Brent ближе к 62$ за баррель, временное перемирие в торговой войне между США и Китаем.

Еще одним фактором является ожидание повышения ключевой ставки Банком России, которое может состояться в эту пятницу.

Напомним, что 7 декабря эксперт прогнозировал курс доллара к рублю в интервале 66,40—67,15 за 1$.