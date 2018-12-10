В Перми после столкновения со столбом автомобиль разорвало на две части

Фото: 59.мвд.рф

В результате аварии в Перми автомобиль разорвало на две части.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 декабря, в Камской долине. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Спешилова водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2110.

От сильного удара отечественную легковушку отбросило на столб линии электропередачи. Машину разорвало на две части. 26-летний водитель и 21-летняя девушка, ехавшая на пассажирском сидении, находятся в состоянии комы.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Напомним, в минувшие выходные под Уфой маршрутка насмерть сбила 25-летнего мужчину.