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Происшествия

В Перми после столкновения со столбом автомобиль разорвало на две части

07:32, 10.12.2018
В Перми после столкновения со столбом автомобиль разорвало на две части
Фото: 59.мвд.рф

В результате аварии в Перми автомобиль разорвало на две части.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 декабря, в Камской долине. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Спешилова водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2110.

От сильного удара отечественную легковушку отбросило на столб линии электропередачи. Машину разорвало на две части. 26-летний водитель и 21-летняя девушка, ехавшая на пассажирском сидении, находятся в состоянии комы.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Напомним, в минувшие выходные под Уфой маршрутка насмерть сбила 25-летнего мужчину.

Происшествия
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