В Перми после столкновения со столбом автомобиль разорвало на две части
В результате аварии в Перми автомобиль разорвало на две части.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 декабря, в Камской долине. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Спешилова водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2110.
От сильного удара отечественную легковушку отбросило на столб линии электропередачи. Машину разорвало на две части. 26-летний водитель и 21-летняя девушка, ехавшая на пассажирском сидении, находятся в состоянии комы.
По данному факту правоохранители проводят проверку.
Напомним, в минувшие выходные под Уфой маршрутка насмерть сбила 25-летнего мужчину.Происшествия
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