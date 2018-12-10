Проект развития Северного морского пути утвердят к февралю 2019 года

Проект развития Северного морского пути планируется согласовать к февралю 2019 года.

«Мы ожидаем, что к концу февраля не только будет паспорт проекта, что мы гармонизируем действия строителей ледокольного флота, создателей новых мощностей по проводке, строителей танкерного флота, введение новых месторождений, создание дорожной инфраструктуры» — цитирует вице-премьера Максима Акимова ТАСС.



Акимов уточнил, что для реализации проекта создана специальная рабочая группа.



Ранее сообщалось, что Россия с 2019 года ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей. Они смогут преодолеть его только после соответствующего уведомления.