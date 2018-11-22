Омбудсмен ознакомится с делом башкирского блогера, которого отправили в психбольницу

Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов пообещал изучить обстоятельства уголовного преследования в отношении 27-летнего жителя села Мишкино Константина Кирхнера.

Поводом для возбуждения дела стала трансляция в Periscope. По словам блогера Марии Мотузной, в его эфире нашли информацию, «направленную на побуждение вражды, ненависти по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам пола, национальности, происхождения, отношения к религии».

Кирхнер попытался попросить убежища в Норвегии и на Украине, но ему отказали. Когда ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу, молодой человек пытался покончить с собой. В итоге скорую ему вызвали его подписчики, пишет «Политика сегодня».

«Я не в курсе дела, так как был в командировке. Нужно ознакомиться с материалами. Но судебно-психиатрическая экспертиза назначается судом. Это соответствует закону», — прокомментировал ситуацию омбудсмен.

В настоящее время молодого человека поместили в медицинский психиатрический стационар.

Напомним, ранее саратовский блогер попросил у властей США политического убежища.