Башкрские борцы завоевали 12 медалей на Кубке Попова в Казани

В Казани завершились Международные детские игры «Кубок Александра Попова».

Участники Кубка состязались в шести видах спорта: плавание, синхронное плавание, лыжные гонки, греко-римская борьба, художественная гимнастика и гандбол.

В соревнованиях по греко-римской борьбе участниками стали около 200 юных спортсменов до 16 лет. Башкортостан представил 21 спортсмен из Уфы, Октябрьского, Белорецка и Нефтекамска.

На счету башкирских ребят 12 медалей. Отличились октябрьские борцы Георгий Салимов и Алиджон Бурхонов, занявшие первые места.

Вторыми стали Алмаз Мазитов (Октябрьский), нефтекамцы Максим Ганя и Аркадий Арикян и уфимцы Тамаз Дотки и Эрик Шамилов.

Тройку призеров замкнули уфимцы Семен Воробьев, Егор Алаторцев, октябрьцы Данила Марданов и Кирилл Балако, белоречанин Хаважи Бакаев.

— Я знал, что рискую, соединяя захваты. Это мой минус, я соединяю захваты и пропускаю приемы. Накануне своего выхода на ковер мой тренер сказал, что нужно давить, поддавливать, растаскивать соперника. И я максимально старался это выполнять. Все свои схватки я просматриваю и делаю выводы, — прокомментировал свое выступление один из триумфаторов игр Георгий Салимов.

Помимо спортивной программы для всех участников соревнований был организован мастер-класс от олимпийских чемпионов Александра Карелина, Мнацакана Искандаряна, Мурата Карданова.