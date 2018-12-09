Сергей Смирнов и Василь Шайхразиев обсудили вопросы сотрудничества Удмуртии и Татарстана

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев обсудили в Ижевске вопросы межрегионального сотрудничества.

«Обсудили с вице-премьером Республики Татарстан Шайхразиевым Василь Габтелгаязовичем вопросы добрососедского сотрудничества в области нацполитики. Примечательно, что даже приезжая в гости, Татарстан дарит подарки», — написал Смирнов на своей странице в Facebook.



Смирнов также отметил, что эта «приятная отличительная черта» достойна не только уважения, но и подражания.