Новости общества

16:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сергей Смирнов и Василь Шайхразиев обсудили вопросы сотрудничества Удмуртии и Татарстана

14:57, 09.12.2018
Сергей Смирнов и Василь Шайхразиев обсудили вопросы сотрудничества Удмуртии и Татарстана
Фото: скриншот facebook.com/smirnov.sergey.v

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев обсудили в Ижевске вопросы межрегионального сотрудничества.

«Обсудили с вице-премьером Республики Татарстан Шайхразиевым Василь Габтелгаязовичем вопросы добрососедского сотрудничества в области нацполитики. Примечательно, что даже приезжая в гости, Татарстан дарит подарки», — написал Смирнов на своей странице в Facebook.

Смирнов также отметил, что эта «приятная отличительная черта» достойна не только уважения, но и подражания.

ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты