«SOS! Нам негде жить»: обманутые дольщики вышли на очередной митинг

Обманутые дольщики Татарстана провели митинг в парке Петрова, требуя достройки своих домов. На акцию протеста пришли представители многих проблемных строек республики. В частности, жилищных комплексов «МЧС», «Молодежный», «Золотая середина», «Яшьлек» (д. Куюки, Пестречинский район).
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