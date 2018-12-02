«SOS! Нам негде жить»: обманутые дольщики вышли на очередной митинг

11:33, 02.12.2018 26 8
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Обманутые дольщики Татарстана провели митинг в парке Петрова, требуя достройки своих домов. На акцию протеста пришли представители многих проблемных строек республики. В частности, жилищных комплексов «МЧС», «Молодежный», «Золотая середина», «Яшьлек» (д. Куюки, Пестречинский район).

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 16:02
    3-4 дом МЧС на сваях аист гнездо свил. Постройте наши дома.
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  • Анонимно 16:04
    Вам же сказали, что проблемы ваши уже обсуждались, что зодить?
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  • Анонимно 16:06
    Подумайте лусше о тех, кто лишился и мвоих миллиардов. Это тяжелее, чем ваши гроши. Уж срааните, чья потеря существеннее.
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  • Анонимно 16:19
    Власть республики Татарстан и власть России !!!! . Наконец услышьте обманутых дольщиков Татарстана! !?!!!!! С 2012 года ЖК МЧС 3 третий дом на сваях ! Проблему надо решать, обещаниями хватит кормить , сидим на сваях шесть лет!!! Старики не доживают, дети вырастают или не рождаются, как можно так относиться к своему народу!??? Третий дом
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  • Анонимно 16:41
    SOS! ЖК МОЛОДЕЖНЫЙ 5 ДОМ!!! Кричим о помощи, нам не где жить!
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  • Анонимно 17:13
    Жк молодежный д 5 сколько нам еще ждать моя мама не дожлалась умерла. Ж
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  • Анонимно 17:33
    У нас почему-то власти озабочены тем, как помочь "бедненким" олигархам попавшим по санкции и проворовавшимся банкирам. Дольщики уже не один год выходят на митинги. Дело заканчивается всегда одними обещаниями. Уже давно пора конкретными делами показывать свою "работу"!!!
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  • Анонимно 17:49
    Надеюсь, что есть высший суд и он накажет ВСЕХ виновных :кто нас обобрал и тех кто обещает и ничего не решает и их наследников, до седьмого колена. Справедливость восторжествует!
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