Песошин поздравил татарстанцев с Днем Героев Отечества

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем Героев Отечества.

«На территории нашей республики проживают один Герой Советского Союза, три Героя Российской Федерации, 22 Героя Социалистического Труда, пять полных кавалеров ордена Трудовой Славы и один Герой Труда Российской Федерации», — говорится в тексте поздравления.

«Сегодня общество как никогда нуждается в их мудрости и стойкости. Опираясь на их славное прошлое, мы сможем сформировать у подрастающего поколения любовь к Родине», — отметил премьер-министр РТ.

Он также поблагодарил Героев Отечества за твердую гражданскую позицию, активное участие в жизни общества и пожелал всем мирного неба над головой, здоровья и счастья.

Напомним также, что сегодня Алексей Песошин отмечает 55-летний юбилей.