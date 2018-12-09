Минтранс РФ в ближайшее время обсудит вопросы создания ВСМ Москва — Казань

Министерство транспорта РФ завершает подготовку материалов, касающихся строительства в РФ железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

«[Информация] готовится. В ближайшее время мы ее обсуждаем на совещании в правительстве и выносим в Белый дом» — цитирует «Интерфакс» главу Минтранса РФ Евгения Дитриха.

Ранее Дитрих рассказал, что президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ дополнительно рассмотреть эффективность высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань и ее участка Москва — Нижний Новгород.

Перед этим СМИ сообщали, что Путин поставил под сомнение целесообразность строительства этого участка.