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Путин поручил рассмотреть эффективность ВСМ Москва — Казань

02:28, 23.11.2018
Путин поручил рассмотреть эффективность ВСМ Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ дополнительно рассмотреть эффективность высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань и ее участка Москва — Нижний Новгород.

«Что касается высокоскоростных магистралей, было поручение президента, по которому мы должны дополнительно рассмотреть эффективность дороги Москва — Казань, Москва — Нижний и доложить об этом, и мы это сделаем. Он попросил, чтобы мы с Китайской Народной Республикой, у которой сегодня высокоскоростных магистралей половина всех существующих в мире, поработали и уточнили у них экономическую эффективность», — сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в СМИ появились сообщения, что президент России Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность строительства первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань от Москвы до Нижнего Новгорода. Отмечалось, что Путин распорядился еще раз обсудить проект ВСМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию.i

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