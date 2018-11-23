Путин поручил рассмотреть эффективность ВСМ Москва — Казань

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ дополнительно рассмотреть эффективность высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань и ее участка Москва — Нижний Новгород.

«Что касается высокоскоростных магистралей, было поручение президента, по которому мы должны дополнительно рассмотреть эффективность дороги Москва — Казань, Москва — Нижний и доложить об этом, и мы это сделаем. Он попросил, чтобы мы с Китайской Народной Республикой, у которой сегодня высокоскоростных магистралей половина всех существующих в мире, поработали и уточнили у них экономическую эффективность», — сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в СМИ появились сообщения, что президент России Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность строительства первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань от Москвы до Нижнего Новгорода. Отмечалось, что Путин распорядился еще раз обсудить проект ВСМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию.i