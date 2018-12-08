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Минниханов о новом газопроводе для Иннополиса: «Для республики это большой задел»

12:25, 08.12.2018
Минниханов о новом газопроводе для Иннополиса: «Для республики это большой задел»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня президент Республики Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства нового газопровода до населенного пункта Елизаветино.

Проект обеспечит дополнительные поставки газа 60 тыс. абонентов в девяти районах республики. Среди потребителей будет город Иннополис.

«Для республики это большой задел. Большой задел как для Иннополиса, так и для промышленности. При строительстве используются самые современные технологии" — цитирует Минниханова ИА "Татар-информ".

Особенность проекта является то, что труба прокладывается под землей методом наклонно-направленного бурения. Такой метод не наносит вреда экологии, так как отсутствует необходимость рыть траншеи.

По словам гендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова, объект будет сдан в следующем году.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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