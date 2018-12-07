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Минниханов сыграл в матче между ветеранами хоккея Татарстана и Чехии

18:26, 07.12.2018
Минниханов сыграл в матче между ветеранами хоккея Татарстана и Чехии
Фото: vk.com/rnm

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в Казани принял участие в товарищеском матче между ветеранами хоккея Республики Татарстан и Чехии.

Перед матчем он обратился к присутствующим с приветственным словом. Также к публике обратился посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

Команда Татарстана вместе с тренерами состояла из 28 человек. Среди ее членов — чемпионы мира среди команд ветеранов, а также мастера спорта России и мастера спорта международного класса.

Рустам Минниханов сыграл на позиции нападающего. Руководил командой в матче заслуженный тренер России, многократный чемпион мира среди ветеранов Виталий Короткин.

Напомним, что сегодня в Казани проходит заседание межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В нем принимают участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

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