Минниханов сыграл в матче между ветеранами хоккея Татарстана и Чехии

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в Казани принял участие в товарищеском матче между ветеранами хоккея Республики Татарстан и Чехии.

Перед матчем он обратился к присутствующим с приветственным словом. Также к публике обратился посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

Команда Татарстана вместе с тренерами состояла из 28 человек. Среди ее членов — чемпионы мира среди команд ветеранов, а также мастера спорта России и мастера спорта международного класса.

Рустам Минниханов сыграл на позиции нападающего. Руководил командой в матче заслуженный тренер России, многократный чемпион мира среди ветеранов Виталий Короткин.

Напомним, что сегодня в Казани проходит заседание межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В нем принимают участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.