В Казань прибыл глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прибыл в Казань для участия в очередном заседании межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.



Чешскую сторону на межправкомиссии представляет министр промышленности и торговли Чешской Республики Марта Новакова, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что сразу по прибытии Мантуров в сопровождении президента РТ Рустама Минниханова посетит международную специализированную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань».

Напомним, в сентябре Мантуров посетил Казань для участия в заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.