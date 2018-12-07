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В Казань прибыл глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

13:43, 07.12.2018
В Казань прибыл глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
Фото: kremlin.ru

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прибыл в Казань для участия в очередном заседании межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Чешскую сторону на межправкомиссии представляет министр промышленности и торговли Чешской Республики Марта Новакова, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что сразу по прибытии Мантуров в сопровождении президента РТ Рустама Минниханова посетит международную специализированную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань».

Напомним, в сентябре Мантуров посетил Казань для участия в заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.

ОбществоВласть Татарстан
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