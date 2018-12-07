Дэвид Немировски: «Доволен характером команды. Это была важная победа»

Уступая к середине встречи в Минске местному «Динамо» со счетом 1:3, торпедовцы проявили характер и забросили в оставшиеся 30 минут в ворота соперника пять безответных шайб — 6:3, передает пресс-служба нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски прокомментировал исход поединка:

— Пропустили две шайбы в меньшинстве. Но потом хорошо сыграли в атаке. Доволен характером команды. Это была важная победа.

Наставник «Динамо» Андрей Сидоренко объяснил причины поражения:

— Готовились к матчу. Ставили задачу бороться за плей-офф и рассчитывали победить. Сделали ротацию состава. Хорошо начали, но из-за безобразных ошибок проиграли.