«Крылья Советов» предлагают почистить волжского леща

В субботу, 9 декабря, на стадионе «Самара Арена» пройдет заключительный матч этого года «Крылья Советов» — «Ростов» в рамках 17-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги.

Организаторы перед началом матча предлагают поучаствовать в необычном состязании — «Лещ Баттле». Правила соревнования просты: участникам нужно будет почистить сушеного волжского леща как можно быстрее.

Победители получат призы от «Крыльев Советов». Главный рефери поединка — экс-игрок самарской команды Иван Таранов.

16-й тур «Крылья Советов» пропускали по причине морозной погоды, которая не позволила сыграть матч в Оренбурге против местных «горожан».

