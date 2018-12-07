«Крылья Советов» предлагают почистить волжского леща
В субботу, 9 декабря, на стадионе «Самара Арена» пройдет заключительный матч этого года «Крылья Советов» — «Ростов» в рамках 17-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги.
Организаторы перед началом матча предлагают поучаствовать в необычном состязании — «Лещ Баттле». Правила соревнования просты: участникам нужно будет почистить сушеного волжского леща как можно быстрее.
Победители получат призы от «Крыльев Советов». Главный рефери поединка — экс-игрок самарской команды Иван Таранов.
16-й тур «Крылья Советов» пропускали по причине морозной погоды, которая не позволила сыграть матч в Оренбурге против местных «горожан».
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