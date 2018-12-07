Главную елку Ижевска зажгут 27 декабря

Главную елку Ижевска на Центральной площади города зажгут 27 декабря, в 16.00. К этому времени будет воздвигнут также ледовый городок, темой которого станет Год театра.

В этом году вход будет полностью бесплатным. На площади разместят фигуры Щелкунчика, Жар-птицы, дворец Спящей красавицы и других сказочных персонажей. Лед для городка уже начали завозить с Пычасского пруда.

О предстоящих праздничных мероприятиях журналистам рассказали глава Ижевска Олег Бекмеметьев, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов и директор парков Ижевска Сергей Буторин.

Существующий забор, ограждающий часть Центральной площади, на которой в настоящее время идут работы по реконструкции, будет отодвинут так, чтобы был свободный проход от основной площадки к эспланаде.

Организаторы подготовили насыщенную праздничную программу. В новогоднюю ночь, с 20.00 до 3.00, на Центральной площади пройдет фестиваль «Ижевск карнавальный», при этом городские трамваи будут курсировать до 4 часов утра. 2 января выступит группа «Ундервуд», а 6 января — «Волга-Волга». Также состоится забег Дедов Морозов, семейный турнир по керлингу, в Парке им. Кирова зальют бесплатный каток длиной 400 метров, а ижевский дворник Семен Бухарин, известный своими картинами на снегу, выполненными с помощью метлы, в январские дни будет рисовать картины на Ижевском пруду.