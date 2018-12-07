Татарский националист Рафис Кашапов получил политическое убежище в Великобритании

Власти Великобритании предоставили политическое убежище лидеру Татарского общественного центра (ТОЦ) Рафису Кашапову.



О получении убежища сроком на пять лет Кашапов сообщил на странице в Facebook.



Напомним, Кашапов, осужденный на три года реального заключения, вышел на свободу 27 декабря 2017 года. Позже стало известно, что он покинул Россию и находился в Киеве. Потом уехал в Лондон и попросил политического убежища в Великобритании.

Ранее Рафис Кашапов потребовал от властей России через Европейский суд по правам человека €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда за уголовное преследование по делу об экстремизме. В сентябре этого года правоохранительные органы объявили в розыск Рафиса Кашапова за разжигание ненависти и вражды из-за поста в соцсетях.