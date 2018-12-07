Свердловская чиновница объяснила слова про молодежь: «Ну ляпнула, понимаете»

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких объяснила, что «ляпнула» фразу о том, что государство «ничего не должно» молодежи.



«Ну ляпнула, понимаете <...> На самом деле извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, я все-таки и обыкновенный человек», — заявила Глацких в интервью блогеру Сергею Колясникову.

Кроме того, чиновница отказалась уйти в отставку из департамента молодежной политики из-за скандала. Она отметила, что за время ее отстранения от должности в течение месяца три проекта не были запущены.

Напомним, губернатор Свердловской области еще не принял решение об отставке Глацких. При этом чиновницу вывели из регионального политсовета «Единой России».

Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста, и извинилась. Подробнее о скандале — в материале «Реального времени».