Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня ниже 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,25—66,95 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, все внимание инвесторов будет приковано к ситуации с нефтью. Сегодня, 6 декабря, члены ОПЕК обсудят рекомендацию мониторингового комитета ОПЕК+ (Саудовская Аравия, РФ, Кувейт, Оман, Венесуэла, Алжир и руководство ОПЕК) о снижении объемов добычи.

Напомним, накануне звучали намерения, в том числе и от российских властей, относительно заключения сделки в рамках ОПЕК+ по сокращению объемов добычи. Так, предлагается сократить объем добычи на 1 млн бар./день.

На данном фоне ожидается высокая волатильность нефтяных котировок.