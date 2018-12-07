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Суд частично удовлетворил иск Навального о запрете на выезд из России

10:19, 07.12.2018
Суд частично удовлетворил иск Навального о запрете на выезд из России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Октябрьский районный суд Кирова частично удовлетворил иск оппозиционера Алексея Навального к региональному управлению Федеральной службы судебных приставов (УФССП), касающийся запрета на выезд за границу.

«Иск удовлетворен частично 6 декабря», — сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд признал незаконным постановление о возбуждении исполнительного производства в части срока на добровольное исполнение требований. При этом постановление о временном ограничении выезда из РФ признано незаконным полностью.

Навальный намерен подать гражданский иск, чтобы взыскать стоимость авиабилетов.

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