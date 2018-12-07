Душан Алимпиевич: «Ожидаю, что у нас есть все шансы показать хорошую игру»

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода», который состоится в Нижнем Новгороде в пятницу, 7 декабря:

— На протяжении двух недель мы проводили крайне усердные тренировки. После проделанной работы ожидаю, что у нас есть все шансы показать очень хорошую игру против по-настоящему сильного соперника. Очень доволен самоотдачей игроков и тем, как они следовали нашему плану в предыдущие две недели. В составе «Нижнего Новгорода» много талантливых игроков, но мы должны проводить каждый следующий матч на самом высоком уровне, если хотим достичь поставленных целей в сезоне, — сказал тренер.