Бывший стюард авиакомпании «Россия» украл у пассажира 59 тысяч рублей

В Оренбурге осудили бывшего бортпроводника авиакомпании «Россия» за хищение чужого имущества.

31-летний стюард похитил у одного из пассажиров авиарейса «Южно-Сахалинск — Внуково» 59 тыс. рублей. Мужчина тайно сфотографировал данные карты потерпевшего и позднее снял с нее деньги через мобильную банковскую систему, рассказали в транспортной прокуратуре региона.

Суд вынес подсудимому обвинительный приговор и наказал исправительными работами сроком на год и 10 месяцев. Кроме того, оренбуржцу придется ежемесячно в течение этого времени выплачивать в доход государства 15% своей зарплаты.

Напомним, в ульяновской авиакомпании работал бортинженер с поддельным дипломом.