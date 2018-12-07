США исключили военные действия в ответ на инцидент в Керченском проливе

Председатель комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что вооруженный ответ США на действия России в районе Керченского пролива не обсуждается.



«В настоящее время не ведутся обсуждения вооруженного варианта ответа на инцидент в Азовском море. Очевидно, моя работа — убедиться, что у президента (США) есть варианты, если он решит ответить военной силой», — приводят «Ведомости» слова Данфорда.

Он подчеркнул, что инцидент в Керченском проливе находится в русле модели поведения России, которую Москва адаптировала со времен российско-грузинского конфликта в 2008 году.

«В этом случае также имело место явное нарушение суверенитета, но это никак не подразумевает военного ответа. Однако я уверен, что международное сообщество должно реагировать дипломатически, экономически или в сфере безопасности», — добавил Данфорд.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести военное судно в Черное море в ответ на «агрессивные действия» России в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля. Суд в Москве предъявил морякам арестованным морякам обвинение в незаконном пересечении границы России. Украина после этого ввела военное положение и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Инцидент также стал поводом для отмены встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

