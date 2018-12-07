В России с 2023 года могут ввести регистрацию телефонов по номеру IMEI

В России с 2023 года могут ввести регистрацию мобильных телефонов по идентификатору абонентского устройства IMEI.

Согласно проекту, операторы связи могут допустить к работе в своей сети только устройства, разрешенные для работы в РФ. Сюда не относятся устройства не прошедшие регистрацию, утраченные или похищенные, имеющие неуникальный IMEI, а также те устройства, которым производитель не присвоил IMEI.



За регистрацию обяжут отвечать импортеров, производителей и физлиц, покупающих телефоны за рубежом. Для физлиц стоимость такой процедуры составит не более 100 рублей.



По мнению авторов проекта, он позволит решить проблему серого импорта устройств, а также их хищений. Сейчас объем потерь бюджета от неуплаты налогов из-за серого импорта достигают 16,6 миллиарда рублей.

Профильные ведомства и операторы в целом уже поддержали проект, передает "РИА Новости".



Ранее сообщалось, что в России номер мобильного телефона могут приравнять к паспорту.

