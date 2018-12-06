Медведев узнал типажи российских чиновников в сериале «Домашний арест»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам рассказал, что посмотрел «пару серий» комедийного сериала «Домашний арест» о чиновнике, которого поймали на крупной взятке.



По мнению премьера, «это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы».



«Что-то реалистично… Если вы на кого-то намекаете — то вряд ли, но узнаваемые как типажи — точно. И некоторые вещи просто смешные», — сказал Медведев.

«В этом смысле это интересно, это наша жизнь, и я считаю, что нам нужно всем обязательно с такими источниками культуры все-таки знакомиться», — отметил Медведев.



Также премьер-министр рассказал, что решение о повышении пенсионного возраста в России было самым непростым для власти за последние десятилетия.