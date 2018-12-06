Сегодня самая длинная пробка в Казани составила более 4 километров

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,3 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улицах Рихарда Зорге и Гвардейской от улицы Родина до улицы Николая Ершова. Пробка продержалась 1 час 30 минут.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).



Вчера длина самой большой пробки в Казани составила 2,8 км. Она также образовалась на улице Рихарда Зорге и улице Гвардейской.