Сегодня самая длинная пробка в Казани составила почти 3 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 2,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улице Рихарда Зорге и улице Гвардейская от улицы Гарифьянова до остановки Сады. Пробка продержалась 1 час 50 минут.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Вишневского — улица Эсперанто к Миллениуму (4 балла).



Вчера самая большая пробка в Казани составила 4,1 км. Она образовалась на проспекте Победы и улице Академика Арбузова.