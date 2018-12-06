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Григорий Панин: «Исправили ошибки, которые у нас были в предыдущих матчах»

16:02, 06.12.2018
Григорий Панин: «Исправили ошибки, которые у нас были в предыдущих матчах»
Фото: hcsalavat.ru

Вернувшийся в строй после травмы Григорий Панин прокомментировал удачный исход матча «Салавата Юлаева» против «Слована» (5:2).

— В принципе, сыграли хорошо, бились до конца, но без каких-то оплошностей, недочетов не бывает. Если сравнивать с нашими последними играми, то мы забили голы, исправили ошибки, которые у нас были в предыдущих матчах. Тренеры подкорректировали, мы старались играть по заданию. Отсюда и появились голы, острые моменты.

— Как тренировались во время восстановления?

— Нормально восстановился, готовился и с тренером занимался. Сначала индивидуальная программа была, потом с командой тренировался. Я спокойно готовился, залечивал свою травму, вернее, ее рецидив.

СпортХоккей Башкортостан
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