Григорий Панин: «Исправили ошибки, которые у нас были в предыдущих матчах»

Вернувшийся в строй после травмы Григорий Панин прокомментировал удачный исход матча «Салавата Юлаева» против «Слована» (5:2).



— В принципе, сыграли хорошо, бились до конца, но без каких-то оплошностей, недочетов не бывает. Если сравнивать с нашими последними играми, то мы забили голы, исправили ошибки, которые у нас были в предыдущих матчах. Тренеры подкорректировали, мы старались играть по заданию. Отсюда и появились голы, острые моменты.

— Как тренировались во время восстановления?

— Нормально восстановился, готовился и с тренером занимался. Сначала индивидуальная программа была, потом с командой тренировался. Я спокойно готовился, залечивал свою травму, вернее, ее рецидив.