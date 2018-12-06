ВТБ в Чувашии на треть нарастил гарантийный портфель юрлиц

По итогам девяти месяцев 2018 года гарантийный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Чувашии увеличился на 35%, до 4,9 млрд рублей. Банк предоставил компаниям республики банковские гарантии на сумму более 2 млрд рублей. Основной их объем — 1,9 млрд рублей — приходится на клиентов сегмента среднего и малого бизнеса.

Кредитный портфель подразделения на 1 октября 2018 года составил 11,6 млрд рублей. За январь — сентябрь 2018 года банк выдал предприятиям республики 11 млрд рублей кредитных средств, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост объема выданных кредитов (на 21%) произошел в сегменте среднего бизнеса.



Портфель привлеченных средств юридических лиц банка в регионе на отчетную дату составил 8,5 млрд рублей.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в республике Чувашия Константин Киргизов прокомментировал: «Итоги третьего квартала демонстрируют рост показателей по основным направлениям деятельности банка. Значительное наше внимание сосредоточено на поддержке малого бизнеса. Сегодня у нас на обслуживании находится около двух тысяч клиентов этого сегмента. Кредитный портфель банка по малому бизнесу в нашем регионе за девять месяцев 2018 года вырос на 12%, до 2,4 млрд рублей. Это более 20% от общего корпоративного портфеля».





Банк ВТБ (ПАО)

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