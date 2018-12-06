Руководитель негосударственного вуза в Самаре год не платила зарплату работникам

Глава негосударственного вуза предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам.

По версии следствия, руководитель частного высшего образовательного учреждения в период времени с мая 2016 года по май 2017 года из личной заинтересованности не выплачивала заработную плату своим работникам.

В результате перед 13 сотрудниками учреждения образовалась задолженность по оплате труда в размере 1 млн рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка №51 Советского судебного района Самары.

По информации «Волга Ньюс», речь идет об экс-руководителе Самарского института Высшей школы приватизации и предпринимательства (ЧОУ ВО «СИ ВШПП») Ольге Зарубиной. Все студенты вуза еще летом прошлого года были переведены в другие образовательные учреждения. При этом аккредитация СИ ВШПП была приостановлена по заявлению самого вуза.

Напомним, ранее в Казани по делу о взятках арестовали двух кандидатов наук.