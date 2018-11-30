«Зенит» не смог выйти в полуфинал клубного чемпионата мира по волейболу

Казанский «Зенит» обыграл клуб «Скра» из Польши в третьем матче клубного чемпионата мира по по волейболу, но не смог выйти в полуфинал. Турнир в эти дни проходит в польском Плоцке.

Игра закончилась со счетом 1:3 (16:25, 25:17, 27:29, 21:25) в пользу казанцев. «Зенит» одержал первую победу в трех играх и занял 3-е место в группе А

Ранее «Зенит» проиграл «Лубе Чивитанова» в клубном чемпионате мира.