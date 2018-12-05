Завершивший карьеру Аршавин может вернуться в «Кайрат»

Председатель наблюдательного совета казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев сообщил, что клуб готов предложить экс-полузащитнику команды Андрею Аршавину тренерскую работу.

По словам функционера, между ним и Аршавиным существует договоренность, что, если вдруг у футболиста не будет никаких предложений, в «Кайрате» его всегда будут ждать.

«В какой роли? Предложим работу в академии, работу тренера», — сказал Боранбаев, слова которого приводит казахстанский портал Sports.

Напомним, Андрей Аршавин, который в 37-летнем возрасте принял решение завершить игровую карьеру, будучи футболистом алматинского «Кайрата», в данный момент вернулся в Петербург. В понедельник 3 декабря в прямом эфире программы «Тотальный футбол» бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 подтвердил, что его карьера завершена.