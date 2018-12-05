Три хоккеиста из Татарстана вызаны в олимпийскую сборную Браташа

Тренерский штаб олимпийской сборной России под руководством Олега Браташа огласил состав на Кубок Люцерна. Турнир пройдет в Швейцарии с 13 по 14 декабря.



В число сборников попало три игрока команд Татарстана и три нижегородских «торпедовца».

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Владислав Подъяпольский («Ак Барс»), Василий Демченко («Трактор»).



Защитники: Артем Земченок (СКА), Николай Демидов («Сибирь»), Роман Абросимов («Ак Барс»), Алексей Береглазов («Металлург»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Владислав Провольнёв («Спартак»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Егор Рыков («Сочи»).



Нападающие: Алексей Кручинин, Олег Ли, Михаил Мальцев (все — СКА), Данил Веряев, Дамир Жафяров, Даниил Ильин (все — «Торпедо»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба — «Авангард»), Данил Юртайкин, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Александр Хохлачев («Спартак»), Никита Михайлов («Сибирь»), Андрей Чибисов («Металлург»).