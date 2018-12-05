Владислав Подъяпольский — лучший игрок ноября по мнению болельщиков

В официальной группе в VK завершилось голосование по выбору лучшего игрока команды в ноябре. Болельщики определили, что лучшим в предпоследнем месяце года стал вратарь команды Владислав Подъяпольский, который одержал вместе с командой четыре победы в четырех матчах. Матч в Челябинске против местного «Трактора» голкипер провел «на ноль».

Вратарь победил с результатом 1 457 голосов (33%). Второе место в голосовании занял Артем Лукоянов, на его счету — 960 голосов (21%). Замкнул тройку призеров Данис Зарипов, за которого проголосовали 608 человек (13%).