В Перми в середине декабря откроется 60 катков

С 14 декабря в Перми откроется порядка 60 катков. Соответствующее распоряжение дал глава города Дмитрий Самойлов.

Условия выхода на лед в каждом случае разные. Так, бесплатными вновь станут семь муниципальных катков в рамках проекта администрации Перми «Ледовый сезон»:

«Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26).

Ходить бесплатно на данные катки все желающие смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20.00 до 22.00. Новшеством этого года станет возможность посещать их со своим инвентарем бесплатно в любой день детям до 7 лет с одним сопровождающим взрослым.

Напомним, 1 декабря в Казани открылся самый длинный каток в Европе.