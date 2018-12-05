В Перми в середине декабря откроется 60 катков
С 14 декабря в Перми откроется порядка 60 катков. Соответствующее распоряжение дал глава города Дмитрий Самойлов.
Условия выхода на лед в каждом случае разные. Так, бесплатными вновь станут семь муниципальных катков в рамках проекта администрации Перми «Ледовый сезон»:
- «Гайва» (улица Карбышева, 52),
- «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1),
- «Юность» (улица Революции, 27),
- «Фаворит» (улица Репина, 69),
- «Спутник» (улица Мензелинская, 12),
- «Победа» (улица Обвинская, 9),
- «Молния» (улица Волховская, 26).
Ходить бесплатно на данные катки все желающие смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20.00 до 22.00. Новшеством этого года станет возможность посещать их со своим инвентарем бесплатно в любой день детям до 7 лет с одним сопровождающим взрослым.
Напомним, 1 декабря в Казани открылся самый длинный каток в Европе.Общество
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