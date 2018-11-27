В мэрии Уфы сменился руководитель пресс-службы

В администрации Уфы начальником информационно-аналитического управления — пресс-службы администрации города назначен Марсель Байдавлетов. Новый руководитель ведомства был представлен на оперативном совещании главой столичной администрации Ульфатом Мустафиным.

До назначения Байдавлетов работал главным консультантом отдела оперативной информации и по связям со СМИ управления пресс-службы и информации главы Башкирии. Также он трудился на информационно-музыкальном канале «Юлдаш» и в ГТРК «Башкортостан».

Напомним, бывший руководитель пресс-службы мэрии Камиль Юлаев покинул свой пост по собственному желанию.

Между тем ранее сообщалось, что Марселя Байдавлетова называют человеком из команды председателя Совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова.