В мэрии Уфы сменился руководитель пресс-службы
В администрации Уфы начальником информационно-аналитического управления — пресс-службы администрации города назначен Марсель Байдавлетов. Новый руководитель ведомства был представлен на оперативном совещании главой столичной администрации Ульфатом Мустафиным.
До назначения Байдавлетов работал главным консультантом отдела оперативной информации и по связям со СМИ управления пресс-службы и информации главы Башкирии. Также он трудился на информационно-музыкальном канале «Юлдаш» и в ГТРК «Башкортостан».
Напомним, бывший руководитель пресс-службы мэрии Камиль Юлаев покинул свой пост по собственному желанию.
Между тем ранее сообщалось, что Марселя Байдавлетова называют человеком из команды председателя Совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова.Общество Башкортостан
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