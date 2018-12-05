Новости промышленности

04:26 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Минобороны России представит военно-полевой банкомат на основе КАМАЗа

02:33, 05.12.2018
Минобороны России представит военно-полевой банкомат на основе КАМАЗа
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство обороны России представит передвижной военно-полевой банкомат через неделю на подмосковном полигоне «Алабино».

Изначально планировалось презентовать банкомат 6 декабря, но по неизвестным причинам его демонстрацию перенесли, пишет «Фонтанка».

Бронированный банкомат создан на основе шасси КАМАЗа. Аппарат рассчитан на использование в военно-полевых лагерях, а также в ходе учений и полевых выходов.

В Минобороны уточнили, что в состав комплекса входят устройство для выдачи денег с экраном, выведенным наружу кузова, мобильный офис с кассовой зоной, станция спутниковой связи и радиостанция.

На вопрос для чего нужен банкомат в военно-полевых лагерях представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Семен Зорин затруднился ответить.

По данным специалистов, такая машина может стоить более 5 миллионов рублей.

В прошлом году Минобороны и руководство ПАО «КАМАЗ» заключили контракт на поставку арктических автомобилей КАМАЗ-5350.

ПромышленностьОПК Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты