В Москве кинологи проверяют девять вокзалов из-за звонков об угрозе взрыва

В Москве кинологи проверяют девять вокзалов из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.

«Последовательно кинологи проверяют девять железнодорожных столичных вокзалов: Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.



По его словам, эвакуация на вокзалах не проводится. Он также добавил, что на движение поездов и электричек проверки не повлияют.

Напомним, что в конце ноября в Москве несколько тысяч человек эвакуировали из торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва. В МВД рассказали, что информация о «минировании» ТЦ оказалась ложной. По информации СМИ, звонки поступали с Украины.