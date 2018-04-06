Худруком «Табакерки» стал Владимир Машков

Фото: commons.wikimedia.org / Odessa International Film Festival

Народный артист России Владимир Машков стал художественным руководителем созданного Олегом Табаковым театра-студии «Табакерка». Сегодня он был представлен коллективу театра, сообщает «Коммерсант».

По информации «Интерфакса», Машков приступит к своим обязанностям 23 апреля.

«Мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность», — отметил Машков.

Напомним, что худрук и основатель «Табакерки» Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его место на посту худрука Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова займет основатель и руководитель «Студии театрального искусства» Сергей Женовач.