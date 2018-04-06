Худруком «Табакерки» стал Владимир Машков
Народный артист России Владимир Машков стал художественным руководителем созданного Олегом Табаковым театра-студии «Табакерка». Сегодня он был представлен коллективу театра, сообщает «Коммерсант».
По информации «Интерфакса», Машков приступит к своим обязанностям 23 апреля.
«Мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность», — отметил Машков.
Напомним, что худрук и основатель «Табакерки» Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его место на посту худрука Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова займет основатель и руководитель «Студии театрального искусства» Сергей Женовач.
Справка
Народный артист РФ Машков родился в Туле, окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова) в 1990 году. Он играл в МХАТ имени А.П. Чехова и ставил спектакли в театре-студии Олега Табакова. Сред них «Звездный час по местному времени», «Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер».
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